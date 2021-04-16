BIST 1.406
DOLAR 8,07
EURO 9,68
ALTIN 461,70
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Borçları 5 milyon lira! Şanlıurfa'da elektrikleri kesilen çiftçiler DSİ binasında gerginlik çıkardı

ŞANLIURFA’da, borçlarını ödemeyince elektrikleri kesilen ve arazilerini sulayamayan 200 çiftçi, Devlet Su İşleri (DSİ) 15'inci Bölge Müdürlüğü'ne geldi. Çiftçiler ile kurum personeli arasında kısa süreli arbede yaşanırken, polis de önlem aldı.

Abone ol

Şanlıurfa’da 200 çiftçinin, sulama enerjisi borçlarını ödemediği için elektrikleri kesildi. Bunun üzerine arazilerini sulayamayan çiftçiler, ekinlerinin kurumasına yol açan kesintinin giderilmesini isteyerek, yetkililerle görüşmek için DSİ binasına girdi.

Çelik kuvvet sevk edildi
Çiftçiler ile kurum personeli arasında kısa süreli arbede yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Çiftçiler, polis ekiplerince DSİ dışına çıkarıldı.

İşçilerin toplam borcu yaklaşık 5 milyon lira
DSİ 15'inci Bölge Müdürü Mahmut Berber de bölgedeki sulama birliklerinin başkanları ile toplantı düzenledi. Toplantıda, protesto eylemi yapan çiftçilerin, bağlı olduğu Günışık Pompa Sulama İstasyonu'na 5 milyon lira elektrik borcu olduğu için enerji kesintisi yapıldığı belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'den iğrenç haber! 13 yaşındaki çocuğa tuvalette cinsel istismar
Antalya'da belediyeyi arayıp istekte bulundu! Görünce gözyaşlarına boğuldu
Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Adıyaman'da Covid-19 tedbiri! 2 günde 190 ev karantinaya alındı
Antalya'da bunalıma giren kişi, bıçakla kendisine zarar verdi
Beşiktaş'ta bu kez Atakan Üner sakatlandı
Ordu'da 22 yaşındaki genç 6. kattan düşerek öldü! Yürek yakan detay ortaya çıktı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, AstraZeneca aşısı oldu: İlk aşıyı olduğum için mutluyum
Yunanistan'dan Mevlüt Çavuşoğlu-Dendias gerilimi sonrası ilk açıklama
Yorumlar