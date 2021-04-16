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Kayseri'den iğrenç haber! 13 yaşındaki çocuğa tuvalette cinsel istismar

KAYSERİ'de mahalle arasındaki tuvalette E.Ç. (13) isimli erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan N.G. (40) 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kayseri'den gelen haber mide bulandırdı. 40 yaşındaki N.G., para verme vaadiyle tuvalete götürdüğü E.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınarak tutuklanan N.G., Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. 

Mahkeme heyeti sanık N.G.'ye, 'cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'sarkıntılık' suçlarında 20 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

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