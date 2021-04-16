Gençlerbirliği'ne konuk olan Sivasspor'dan müthiş geri dönüş
Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında 2-0 geriye düşen Sivasspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Sivasspor, bu sonuçla puanını 50'ye çıkarırken; Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.Abone ol
24. dakikada Gençlerbirliği'nin etkili atağında Soner Dikmen'in pasıyla ceza sahasına giren Sandro Lima'nın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural güçlükle kornere çeldi.
25. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım sağ kanattan Daniel Candeias'ın kullandığı köşe vuruşuna altıpas yakınında iyi yükselen Diego kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
37. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği'nde sağ kanattan rakip sahanın ortasında topla buluşan Johansson etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlarla buluşturdu: 2-0
Maçın ilk yarısını Gençlerbirliği 2-0 önde bitirdi.
78. dakikada Sivasspor farkı bire indirdi. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan ortasında altıpas noktasında topa iyi yükselen Jorge Felix meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
83. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Gradel'in sol kanattan kaleye doğru yaptığı ortasına ön direkte yatarak uzanan Kayode topu filelere gönderdi: 2-2
90+3. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahasının sağında topla buluşan Kone'nin yerden kale içine doğru attığı şuta Gençlerbirliği'nden Polomat ters bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2
Karşılaşmayı Sivasspor 3-2 kazandı.
Gençlerbirliği: 2 - 3 :Sivasspor
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan Bilir
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim Pehlivan, Diego, Polomat, Soner Dikmen, Piris da Motta, Sefa Yılmaz (Dk. 86 Sio), Stancu, Candeias (Dk. 86 Ayite), Sandro Lima (Dk. 75 Murat Yıldırım)
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 67 Kone), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 46 Jorge Felix), Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın (Dk. 46 Claudemir), Fajr, Gradel (Dk. 90+3 Ninga), Yatabare (Dk. 46 Kayode)
Goller: Dk. 25 Diego, Dk. 37 Johansson, Dk. 90+3 Polomat (Kendi kalesine) (Gençlerbirliği), Dk. 78 Jorge Felix, Dk. 83 Kayode (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Robin Yalçın, Dk. 45 Gradel, Dk. 50 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 56 Johansson, Dk. 89 Polamat (Gençlerbirliği)