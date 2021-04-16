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Korkmaz Karaca'nın acı günü

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'nın halası vefat etti.

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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'nın halası Ayten Karaca hayatını kaybetti. Korkmaz Karaca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İnsanlığın korona salgını ile mücadele ettiği bu günlerde halamız Ayten Karaca’yı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Bu şartlarda bizi yalnız bırakmayan acımızı paylaşan tüm eş , dost, akrabalarımıza şükranlarımızı sunarım. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

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