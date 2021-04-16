ABD'nin en yaşlı başkanı unvanını alarak göreve gelen Joe Biden sık sık yaptığı gaflarla gündeme geliyor. Konuşurken sürekli kelimeleri yanlış söyleyen, birkaç kez de uçağa binerken ve inerken ayağı takılıp düşme tehlikesi atlatan Biden'ın başı bu kez de Putin yüzünden derde girdi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendirdiği sırada Başkan Putin yerine "Başkan Klutin” dedi. Sosyal medyanın diline düşen Biden'ın gafı tepkilere neden oldu

ABD'nin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan ve seçim kampanyası sırasında bilişsel durumuna dair çeşitli ithamlara maruz kalan Başkan Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Bu sefer yanlış telaffuz Biden'ın başına dert oldu.

Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendiren Biden, konuşması sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “Başkan Klutin” dedi. Biden, yanlış telaffuz ettiğini anlayınca konuşmasını tekrarladı.

Sosyal medyanın diline düşen Biden'ı bir çok kullanıcı, "Sayın Başkan Klutin kim?, Azılı rakibinin adını söyleyemiyor. Merdiven faciası sonrası Klutin faciası" diyerek eleştirdi.

Kendisini gaf makinesi görüyor

Biden, görevinin 65. gününde ilk resmi basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "'Haydutlar' konusuna geldiğimizde, ben inanıyorum bizim haydutluk teriminin ilk çıktığı, benim 120 yıl önce ABD Senatosu'na girdiğimdeki pozisyonumuza geri dönmeyiz" demişti.

Kendisini daha önce de 'gaf makinesi' olarak tanımlayan Biden, 120 yıl önce ABD Senatosu'nda göreve geldiğini iki kez tekrar etmişti.