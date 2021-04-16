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Antalya'da sorumsuz sürücü direksiyonu yerinden çıkartıp yola devam etti

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da rot balans çalışanının otomobilin direksiyonunu yerinden çıkartarak karayolundaki tehlikeli sürüşü görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan sorumsuz sürücü, yanındaki arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdiği o anları da TikTok hesabından paylaştı.

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Birçok gencin ilginç videoları paylaşmasıyla gündeme gelen TikTok uygulamasında Antalya'dan bir rot balans çalışanının çektiği video hayrete düşürdü.

Bir otomobile binen genç sürücü, aracın direksiyonunu çıkartarak karayolu üzerinde kent merkezinden Aksu ilçesi istikametine seyir halinde ilerledi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sorumsuz sürücü, o anları da son ses müzik eşliğinde yanındaki kişiye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi ve videosunu da TikTok hesabında paylaştı.

Sosyal medyaya yayılan görüntülere kullanıcılardan büyük tepki geldi.

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