İSTANBUL Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde iş yerinin önünü sulayan kişi ile bu sırada üzerine su sıçradığı iddia edilen komşu iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada üzerine su sıçradığı iddia edilen kişi, yaşanan arbedede kendi silahından çıkan mermiyle ağır yaralandı.

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İSTANBUL Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi 8. Blok'ta yaşanan olayda; iddiaya göre, İren Ş.'nin iş yerinin önünü suladığı sırada yan komşusu Servet B.'nin üzerine su sıçradı. Tartışmaya başlayan ikili arasında kavga çıktı.

Servet B. iş yerinden aldığı av tüfeği ile İren Ş.'nin üzerine yürüdü. İkili arasında yaşanan arbedede Servet B., kendi tüfeğinden çıkan mermiyle ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; sağlık ekipleri de yaralı kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Servet B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.