Türkiye 16 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 320 bin 78 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39, can kaybı 35 bin 320 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Nisan 2021 Cuma günü verilerine göre; son 24 saatte 320 bin 78 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 915 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 289 kişi hayatını kaybetti, 56 bin 510 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye çıktı.

Toplam test sayısı 43 milyon 148 bin 200'e ulaşırken; vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39, vefat sayısı 35 bin 320, ağır hasta sayısı 3 bin 205 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.3, yatak doluluk oranı yüzde 56.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.