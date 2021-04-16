Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın seslendirdiği türküde kopuz çaldığı için eleştirilen müzisyen Erkan Oğur eleştirilere cevap verdi. Kendi mahallesi tarafından linç edilen Oğur, yaptığı açıklamayla yerimi kaybetmedim mesajı verdi.

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İbrahim Kalın'ın seslendirdiği türküde kopuz çalması nedeniyle bir grup tarafından acımasızca eleştirilen müzisyen Erkan Oğur, “Ben sadece müzikle ilgili bir yaklaşımla ve İbrahim Kalın'ı bağlama seven, halk müziğiyle ilgili birisi diye hissettiğim için birkaç müzisyen arkadaşın ricası üzerine kopuzumla eşlik ettim. Düzenleme yapmadım” açıklamasında bulundu. “Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi” diyen Oğur, söz konusu proje üzerinden neredeyse 2 yıl geçtiğini belirterek, “Ne çaldığımı bile unuttum” dedi.

İçimin bir köşesi cız etmişti



Oğur, “İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözü, müziği kendisine ait olan ve bizzat seslendirdiği "Hiç oldum" türküsünün klibi geçen günlerde Youtube ve diğer dijital müzik platformlarında yayınlandı. Müzisyen Erkan Oğur da söz konusu türküye kopuzla eşlik etti. Sosyal medyada bazı kişiler, Kalın'ın projesinde yer almasının Oğur'un muhalif kişiliğiyle özdeşleşmediğini iddia ederek eleştirirken; bazıları da müzikle siyasetin birbirlerine karıştırılmaması gerektiğini söyleyerek, eleştirilere cevap verdi. Erkan Oğur hakkında yapılan eleştirilerle ilgili ilk kez konuştu. Independent Türkçe’de Ali Kemal Erdem’in sorularını yanıtlayan Oğur, şunları kaydetti:

Projeye nasıl katıldınız?

Ben sadece müzikle ilgili bir yaklaşımla ve İbrahim Kalın'ı bağlama seven, halk müziğiyle ilgili birisi diye hissettiğim için birkaç müzisyen arkadaşın ricası üzerine kopuzumla eşlik ettim. Düzenleme yapmadım. Onu yanlış yazıyorlar ya da yapımcı mı böyle yazmış bilemiyorum. Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi.

"İbrahim Kalın da aradı, ricacı oldu"

İbrahim Kalın, çalmanız için ricacı oldu mu?

Kendisi de aradı, ricacı oldu. 'Çalarsam mutlu olacağını' söyledi. Ben de 'Benim için bağlama çalıp, halk müziği seven İbrahimsiniz. Tabii ki çalarım' dedim. Ama çalan müzisyen arkadaşlar daha önce bilgiliydiler herhalde. Daha önce çalışma yapmışlar çünkü. Müzik hazırlanmış. Sağına soluna benim de bir şeyler çalmamı istediler. Ben de dokundum.

"Bugünkü iktidarı tasvip eden biri değilim"

Ne zaman oldu bu proje?

Neredeyse 1,5-2 yıl geçti. Ne çaldığımı bile unuttum.

Çalışmaya katıldığınız için bir eleştiri bekliyor muydunuz?

İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim.

Son eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Benim Saray ve kendi menfaati için müzik yapan birisi olduğumu ifade edenler oldu. Tersine Saray'ın verdiği ödülü kabul etmemiştim. Cumhurbaşkanı Müzik Ödülü'nü kabul etmemiştim.

Kalın'ın seslendirdiği türküye eşlik etmeniz nedeniyle gelen eleşitirlerde en çok sizi ne üzdü?

Bodrum'un Gümüşlük Köyü'nde açmaya çalıştığım müzik okuluyla ilişkilendirilmesi beni fazlasıyla üzdü. Herhangi bir maddi beklenti karşılığında eşlik etmedim, böyle bir tarzım da yok. Beni rahatsız eden okul meselesinde insanların bilip bilmeden bir şeyler söylemesi. Derslerin verildiği yer, köyün eski okulu. Terkedilmiş, virane haldeydi. Burası bugün CHP belediyesine ait bir sanat merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Ben oranın kiracısıyım. Benim ne malım ne başka bir şeyim. Borç içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Orada eğitim yapıyoruz ancak zaten pandemi koşullarında da fazla bir şey yapılamıyor. Pandemi öncesinden beri sahne ve konser çalışmalarını bırakmıştım. Okul ve eğitim işine yönelmiştim. Kendi bestelerimi yapıyorum. Bazen film müziği teklifleri geliyor onları değerlendiriyorum. Son süreçleri böyle geçiriyorum.