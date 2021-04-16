Hakkari'de görev şehidi olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın acı haberi Malatya'daki ailesine ulaştı. Evli olan Günaydın, 2 çocuk babasıydı.

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HAKKARİ'de, görev sırasında ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın’ın (34) acı haberi, Malatya’daki ailesine ulaştı.

Hakkari’de görev başında ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın’ın şehadet haberi, merkez ilçe Yeşilyurt’a bağlı Şeyhbayram Mahallesi’nde oturan babası ile annesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Evli olan ve 2 çocuğu bulunan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın’ın cenazesinin yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Adana’nın Yüreğir ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Akar, şehide Allah’tan rahmet, ailesi ve Türk milletine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.