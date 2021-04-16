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Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 10'u tutuklandı

İstanbul merkezli 7 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 10'u tutuklandı. Şüphelilerden 32'si savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverilirken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sedat Peker'in lideri olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlenmişti. Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

32 şüpheli savcılıktan serbest
Şüphelilerden 32'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 17 şüpheli ise, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'nitelikli yağma' gibi suçlardan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

10 şüpheli tutuklandı
Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgu işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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