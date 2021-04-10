Sedat Peker'in eşi Özge Peker, polis baskınını anlattı: Yaşadığım sürece unutmayacağım
Sedat Peker'in eşi Özge Peker, evine yapılan polis baskınına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Kapımızı kırarak girmek istediler" diyen Peker, "özel harekât polislerinin eğitilmeleri gerek" diye konuştu.
Özge Peker, "Sabahın 5'inde gözlerini açan kızımın üzerine doğrultulan silahı görünce o panikle ellerini hava kaldırdığını yaşadığım sürece unutmayacağım." ifadelerini kullandı.
İstanbul merkezli 5 ilde, geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı.
5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında ise 74 adrese yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda Sedat Peker'in de villası aranırken, Peker'in yurt dışında olduğu belirtildi. Evine yapılan operasyona ilişkin konuşan Sedat Peker'in avukat eşi Özge Peker olaya tepki gösterdi.