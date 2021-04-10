BIST 1.417
DOLAR 8,15
EURO 9,70
ALTIN 457,31

Sedat Peker'in eşi Özge Peker, polis baskınını anlattı: Yaşadığım sürece unutmayacağım

Sedat Peker'in eşi Özge Peker, polis baskınını anlattı: Yaşadığım sürece unutmayacağım

Sedat Peker'in eşi Özge Peker, evine yapılan polis baskınına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Kapımızı kırarak girmek istediler" diyen Peker, "özel harekât polislerinin eğitilmeleri gerek" diye konuştu.

Sedat Peker'in eşi Özge Peker, polis baskınını anlattı: Yaşadığım sürece unutmayacağım

Özge Peker, "Sabahın 5'inde gözlerini açan kızımın üzerine doğrultulan silahı görünce o panikle ellerini hava kaldırdığını yaşadığım sürece unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

114
Sedat Peker'in eşi Özge Peker, polis baskınını anlattı: Yaşadığım sürece unutmayacağım

İstanbul merkezli 5 ilde, geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı. 

214
Sedat Peker'in eşi Özge Peker, polis baskınını anlattı: Yaşadığım sürece unutmayacağım

 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında ise 74 adrese yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alındı. 

314
Sedat Peker'in eşi Özge Peker, polis baskınını anlattı: Yaşadığım sürece unutmayacağım

Operasyonda Sedat Peker'in de villası aranırken, Peker'in yurt dışında olduğu belirtildi. Evine yapılan operasyona ilişkin konuşan Sedat Peker'in avukat eşi Özge Peker olaya tepki gösterdi.

414