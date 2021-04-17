KARAMAN'da CHP İl Başkanlığı binasına asılan '128 milyar dolar nerede' afişinin indirilmesinin ardından, AK Parti Karaman İl Başkanlığı binasına asılan ‘Love Erdoğan' yazılı pankart da CHP'lilerin şikayeti üzerine kaldırıldı.

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Karaman Valiliği, CHP Karaman İl Başkanlığı binasına “128 milyar dolar nerede?” afişinin asılmasının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde 30 gün boyunca ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster açma ve meşale yakma’ yasağı getirdi. Kararın ardından CHP İl Başkanlığı binasındaki söz konusu afiş indirildi.

Sözcü'nün haberine göre, yaşanan gelişmelerin ardından AK Parti Karaman İl Başkanlığı binasına asılan ‘Love Erdoğan' yazılı pankart da CHP'lilerin şikayeti üzerine kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı şunları söyledi:

"14 Nisan Çarşamba günü güvenlik güçleri valilik kararı ile parti binamıza geldiler. Corona önlemleri kapsamında pankart asmak bildiri dağıtmak bir ay yasaklandı. Biz de bu karar üzerine pankartı indirdik.Karaman'da ilginç olan bize tebligat yapıldığı gün Karaman AKP il binasında ‘Love Erdoğan’ afişi asılıydı. Onlara bir tebligat yapılmadı. Biz ertesi gün bu afişe itiraz ettik. Dün akşam saatlerinde o afişin oradan indirilmesini sağladık."