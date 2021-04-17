CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun 128 milyar dolar açıklamasına ilişkin olarak, “Tatmin olmadım” deyip ekledi: “Dövizi hangi tarihte sattı, kaça sattı, kimlere sattı?”

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CHP, Merkez Bankası rezervinden 'eritildiğini" belirttiği 128 milyar doların akıbetine ilişkin iktidara yönelttiği "128 milyar dolar ne oldu?" sorusunu bir kampanyaya dönüştürdü. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün konuya ilişkin ilk kez konuştu. Kavcıoğlu, "Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu. Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Tatmin olmadım, yüzeysel açıklamalar yetmez...

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bu açıklamaları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tatmin etmedi. “Tatmin olmadım” diyen Kılıçdaroğlu, “Yüzeysel açıklamalar toplumu ikna etmez. Dövizi hangi tarihte sattı, kaça sattı, kimlere sattı?” sorularına yanıt istedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları...

- Merkez Bankası bu açıklamayı çok önceden yapmalıydı. 2016’dan beri bu konuda hiçbir açıklama yapılmıyor. Üstelik defalarca soruldu. En baştan itibaren bizim istediğimiz, Merkez Bankası dövizi hangi tarihte sattı, kaça sattı, kimlere sattı, bunları açıklaması. Yüzeysel yapılan bir açıklama toplumu tatmin etmez.

- Dolayısıyla biz hâlâ 128 milyar doların kimlere, hangi kur üzerinden satıldığını öğrenmek istiyoruz. Çünkü o para, bir kişinin kendi kişisel parası değil. O para, doğrudan doğruya halkın parası. 83 milyonun parasıdır ve dolayısıyla 83 milyonun da bu paranın akıbetini öğrenme hakkı vardır.

- 128 milyar dolar nerede pankartlarının indirilmesi): Hiçbir darbe döneminde karşılaşmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Askeri darbe döneminde olmayanı sivil darbe döneminde yaşıyoruz. 128 milyarın nerede olduğunun gizlenmesinin nedeni, Merkez Bankası’nın soyulmasını halkın gözünden kaçırmak istemeleri.