Gebze ve Derince ilçelerinde yasaklara rağmen bir araya gelerek kumar oynayan 17 kişi, polis ekiplerinin baskınında yakayı ele verdi.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde bulunan bir kahvehane içerisinde kumar oynandığı yönünde ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, adrese baskın düzenledi.

İşletme sahibi ve kumarcılara işlem yapıldı

Yapılan uygulama kapsamında polis ekipleri, kahvehane içerisinde 13 şahsın koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettiklerini ve kahvehane içerisinde oyun oynadıklarını tespit etti.

Baskın sonrasında işletme içerisinde kumar oynamak için kullanılan makina ve içerisindeki bir miktar para, polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

Kahvehanede bulunan şahıslara gerekli idari para cezası uygulanması için tutanakların tanzim edildiği öğrenildi.

İşletme sahibi ve kumar oynadığı tespit edilen şahıslar hakkında ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama sucundan’ adli işlem yapıldığı belirtildi.