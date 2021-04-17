Galatasaray’da dün kritik bir zirve gerçekleşti. En yakın 3 kurmayı dahil toplam 7 yönetici başkanla bir araya gelerek bırakmasını istedi. Ancak Mustafa Cengiz “Genel kurulun bize verdiği görev süresi var. Benim görevi bırakmaya ya da geri çekilmeye niyetim yok” dedi.

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Galatasaray’da yönetimin önceki gün seçim tarihini açıklamasının ardından dün kulüpte yine sıcak gelişmeler vardı. 29 Mayıs 2021 tarihinde olağan seçimli genel kurul kararı alan Galatasaray Kulübü’nde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulüpte dün öğlen saatlerinde olağanüstü yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşen zirvede 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Kaan Kançal ile Yusuf Günay’ın başta olmak üzere 7 yönetici, başkan Mustafa Cengiz ile bir araya geldi.

Tarihi açıkladık, sadece 1.5 ay kaldı

Hürriyet'in haberine göre; idareciler başkan Mustafa Cengiz’den istifa ederek görevi bırakmasını istedi. 7 yönetici bu toplantıda “Son bir haftada yaşananlar hem sizin sağlığınıza, hem de Galatasaray’a zarar veriyor başkanım! İstifa edin ve görevi bırakalım” çağrısında bulundu. Ancak Mustafa Cengiz kurmaylarından gelen istifa önerisine “Ben Galatasaray için sonuna kadar savaşacağım. Seçim kararını açıkladık ve sadece 1.5 ay kaldı. Genel kurulun bize verdiği görev süresi var. Benim görevi bırakmaya ya da geri çekilmeye niyetim yok” yanıtı verdi.

4 isim başkanlığa aday oldu

Sarı kırmızılılarda pandemi koşulları izin verirse mayıs sonu gerçekleşecek seçim için Burak elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca’nın ardından Divan Kurulu eski başkanı eşref Hamamcıoğlu da başkan adaylığını resmen açıkladı. Şimdi tüm gözler mevcut başkanda. Yoğun tedaviye karşın kulübe ayırdığı mesaiyi aksatmayan Cengiz’in de yeniden aday olması bekleniyor. Çekilirse mevcut yönetimden başka biri göreve talip olacak. 3 dönem milletvekili seçilen, Devlet ve Ulaştırma Bakanlığı yapan İbrahim Özdemir de adaylık için çalışma yürütüyor.

Mustafa Cengiz cephesi

1- Mustafa Cengiz önce “Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru düzgün antrenman yapmıyor. Akşam parti sabah idman..” deyip oyuncuları hedef aldı. Cengiz sadece Donk’u değil “Hollandalılar Çetesi” diye tanımladığı 3 ismi eleştiriyordu. Hollanda doğumlu Ömer Bayram, Donk ve Babel.

2- Cengiz, Fatih Terim’i de “Bir ABD’ye gidiyor bir Bodrum’a. Özel uçuşlarda, kulübün ücretsiz haklarını Terim ve ekibi kullanıyor” diyerek hedefe koydu. Bu sözler G.Saray Başkanı’nın hocası ve futbolcularına olan güvensizliğinin açık ve net ifadesiydi. Cengiz bu sert sözlerinin Terim’in oyuncuların kulağına gideceğinden emin, kılıcını çekmiş savaşı başlatmıştı. Dün akşam ise G.Saray iddialarla ilgili yalanlama yayınladı. Ancak bu açıklama tartışmaları da kafalardaki soru işaretlerini de tam olarak gidermedi.

Fatih Terim cephesi

Şimdi gözler Terim'in maç sonrası yapacağı açıklamada. Başkan Mustafa Cengiz ile daha önce birkaç kez kriz yaşayan ama bu krize üstü kapalı sözlerle ifade eden Fatih Terim şu anda sessizliğini koruyor. Ancak tecrübeli teknik adam sonuna kadar futbolcuların arkasında. Onların Mustafa Cengiz için yapacağı hiçbir eyleminin önünü geçmedi. Futbolcuların Mustafa Cengiz’e karşı birlik ve beraberliklerini gösterdiği fotoğrafa girmedi ama onları bu eylemleri konusunda destekledi

''Her hafta başka bir olay''

Başkan Cengiz’in camiada sürekli üçüncü kişilere bu sözleri sarf ettiğinden haberdar olduğunu belirtip yakın çevresine “Artık bir değil, iki değil, üç değil. Şaşırmadım, şaşırmıyorum. Her hafta başka bir olay!” diyerek kritik bir maç öncesi bu konunun gündeme gelmesine tepki gösterdiği öğrenildi.

Fatih Terim konuşacak

Terim’in bugün oynanacak Göztepe karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa yapacağı açıklamada başkan Mustafa Cengiz’e ve yaşananlara yanıt vereceği ifade ediliyor.

Futbolcular durumdan rahatsız

Oyuncular üst üste yaşanan olaylar nedeniyle rahatsız. Futbolcular, başarısızlık nedeniyle başkan Cengiz’in kendilerini hedef almasından rahatsız... Özellikle son 1 ayda yaşanan 3 olay Florya’yı derinden sarstı. Belhanda’nın yönetime eleştirdiği için gönderilmesi takım içinde “Demek ki biz de yönetimi eleştirsek bu başımıza gelebilir” yorumlarının yapılmasına neden oldu. Cengiz’in “Futbolcular haysiyet ve şereflerini sorgulamalılar” sözleri oyuncuları sinirlendirmiş o gün idmana çıkmama fikrini gündeme getirmişlerdi. Ama hem Arda hem Muslera hem de Abdurrahim Albayrak’ın çabaları böyle bir eylemin gerçekleşmesini önlemişti. Hatta oyuncular ortak bir bildiri yayınlayıp başkana karşı tepki koyacaklardı, Albayrak bunun da önüne geçti.