Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ''Ben oyuncularıma 70'e kadar 1-0 tutun sonrasını bana bırakın dedim. 2’nci yarının başında gol yedik. 4 gol var, hepsini biz attık. Ortaya enteresan bir şey çıktı.'' dedi.

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Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş sahasında Hikmet Karaman yönetiminde çıkış yakalayan MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele 2-2 sona erdi. Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk devre oyun anlamında planladıklarını sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Rakipten kaptığımız topları hemen kaybettik. Baskıyı çok yedik. Beşiktaş'ın en büyük özelliği ilk yarım saatte 8, 9 oyuncuyla önde baskı yapıp, golü araması. Rakip kaleye gidemedik. Son pasları yapabilsek karşı karşıya kalacaktık ama yapamadık. Oyunsal olarak kendimizi eleştirdiğimiz bir maç oldu. Ben oyuncularıma 70'e kadar 1-0 tutun sonrasını bana bırakın dedim. 2’nci yarının başında gol yedik. 4 gol var, hepsini biz attık. Ortaya enteresan bir şey çıktı. Ankaragücü ile çıkışı yakaladığımızda görev alan 3 oyuncum yoktu. İlk yarıda Badji de sakatlandı. Oynayan 4 oyuncu olmayınca hamle gücünüz de kısıtlanıyor. Oynamayanları en başından beri hazır tutmaya çalıştık. Oyuncularım 2-0'da olsa oyunu bırakmadı. 3-2 öne geçebilirdik. Emre'nin net bir pozisyonu var. Penaltıdan önce onu yapabilirdik. Korcan'a teşekkür ediyorum. Korcan'ın penaltı çıkartması, Alper'in oyun kuruculuğu üstlenmesi göze battı. Önemli bir puan aldık. Şimdi hafta içinde oynayacağımız Denizlispor maçına odaklanacağız" dedi.

"Şu takım ligin büyük favorisi demek için çok erken"

Şampiyonluk için bir takımın avantajlı olduğunu söylemek için erken olduğuna dikkat çeken Karaman, "Bu maça Beşiktaş 70, biz 36 puanda çıktık. 2-0 önde olan, şampiyonluğa oynayan takım 2-2 bitirebiliyor. Küme düşmeye oynayan takımlar var. Şampiyonluk yarışı veren takımların aralarında oynayacakları derbiler var. Beşiktaş ligin iyi oynayan ekiplerinden birisi. Fenerbahçe hoca değişikliği yaptı. Trabzonspor kendine yer edinmeye çalışıyor. Şu takım ligin büyük favorisi demek için çok erken" ifadelerini kullandı.

"42, 44 puanları bulmak, geçmek gerekiyor"

İlk devrenin kendileri için iyi geçmediğini söyleyen Karaman, "Ama 2’nci yarıya baktığınız zaman rakibi önde karşılayan, atağa çıkan, pozisyon bulan bir Ankaragücü vardı. Şu anda tehlike geçmiş değil. 42, 44 puanları bulmak, geçmek gerekiyor. Biz emin adımlarla gitmek istiyoruz. Kendimi geliştirerek bir takım profili göstermek istiyoruz. Oyuncularım bunu yapmaya çalışıyor. 3, 4 maç sonra daha net şeyler konuşuruz" diye konuştu.