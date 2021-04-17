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Bu yıl Hac'ca gideceklerde aranan şartlar neler? Diyanet Başkanı Ali Erbaş açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl Suudi Arabistan’ın mesafeli ve sınırlı hac için ülkelerle istişari görüşmelere başladığını duyurdu.

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Tvnet’in Bursa’da düzenlediği iftar programına katılan Erbaş, hac ile alakalı gelişmelerin sorulması üzerine kayıtlarda ilk defa 2020 yılında Hac farizasının dışarıdan iştirak olmadan yapıldığına dikkat çekti. Geçen yıl sıra bekleyen amca çocuklarına kur’adan hac yapma imkanı çıktığını anlatan Ali Erbaş, bu yılda 60 yaş sınırı getirilmesi sebebiyle akrabalarının hacca gidemeyeceklerini söyledi.

İlk belirlenen yaş ve aşı şartları belli oldu

Suudi Arabistan’ın Hac Bakanlığı yetkililerinin, Müslüman ülkeler ile 2021 yılında sınırlı ve mesafeli bir Hac organizasyonu için görüşmelere başladığını anlatan Başkan Ali Erbaş, “İlk belirlenen yaş ve aşı şartları oldu. Buna göre 18 ile 60 yaş arası hacı adaylarımız kabul edilebilecek. Türkiye’nin geçen yıl hac için kur’a ile belirlediği 80 bin (ülke kontenajınımız) vatandaşımız vardı. Ancak salgın hastalık sebebiyle gidemediler. Bu yılda 60 yaş sınırı getirildi. Bu yılda birçok hacı adayımız yaş sınırına takılacak. Ancak bir de 80 bin yerine 5’te biri civarında bir kontenjan ile hac farizası yerine getirileceğinden dolayı, bu sene Türkiye’de katılım eşit şekilde azaltıldığı gibi düşük seviyede mümkün olabilecek” dedi. 

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