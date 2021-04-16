74 bin 470 fotoğraf yarıştı! İşte tüm dünyada yılın en iyi fotoğrafları...

SALGININ YAŞATTIĞI TÜM DUYGULAR AYNI KAREDE

Beş aylık tedavisinin ardından şeffaf bir “kucaklama perdesi” ile hemşiresiyle lk kez kucaklaşan 85 yaşındaki Brezilyalı bir kadının “sevgi ve şefkat”ı sembolize ettiği fotoğraf yılın en iyi basın fotoğrafı seçildi. Küresel salgını tasvir eden bir fotoğrafın seçimi, 360 binden Brezilya’da olmak üzere, 3 milyonu aşkın kişinin yaşamını yitirmesine neden olan pandeminin hakim olduğu bir yılda neredeyse kaçınılmazdı. Nissen tarafından Danimarka gazetesi Politiken için çekilen fotoğraf, prestijli yarışmanın “Genel Haberler” kategorisinde de birincilik ödülünü kazandı. Nissen, “Bu görüntünün ana mesajı empatidir. Sevgi ve şefkattir "dedi.

Fotoğraf: Mads Nissen/Politiken/Panos Pictures/World Press Photo 2021