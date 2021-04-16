74 bin 470 fotoğraf yarıştı! İşte tüm dünyada yılın en iyi fotoğrafları...
125 ülkeden 4 bin 315 fotoğrafçının katıldığı ve 74 bin 470 fotoğrafın yarıştığı ''Yılın Basın Fotoğrafları'' (World Press Photo Awards) yarışmasında kazananlar belli oldu.
SALGININ YAŞATTIĞI TÜM DUYGULAR AYNI KAREDE
Beş aylık tedavisinin ardından şeffaf bir “kucaklama perdesi” ile hemşiresiyle lk kez kucaklaşan 85 yaşındaki Brezilyalı bir kadının “sevgi ve şefkat”ı sembolize ettiği fotoğraf yılın en iyi basın fotoğrafı seçildi. Küresel salgını tasvir eden bir fotoğrafın seçimi, 360 binden Brezilya’da olmak üzere, 3 milyonu aşkın kişinin yaşamını yitirmesine neden olan pandeminin hakim olduğu bir yılda neredeyse kaçınılmazdı. Nissen tarafından Danimarka gazetesi Politiken için çekilen fotoğraf, prestijli yarışmanın “Genel Haberler” kategorisinde de birincilik ödülünü kazandı. Nissen, “Bu görüntünün ana mesajı empatidir. Sevgi ve şefkattir "dedi.
Fotoğraf: Mads Nissen/Politiken/Panos Pictures/World Press Photo 2021
Kategorideki ikinci sırada ise çok daha acımasız bir salgın fotoğrafı yer aldı. Endonezyalı fotoğrafçı Joshua Irwandi tarafından çekilen karede kurbanı, 18 Nisan'da ülkedekii bir hastanede, corona virüsün kurbanı olan bir insan, plastik poşetle sıkıca sarılmış olarak görülüyor.
Fotoğraf: Joshua İwandi/Word Press Photo 2021
75 bin fotoğraf incelendi
Bununla birlikte, jüri, genel haberler, spor, çevre ve portreler dahil olmak üzere sekiz kategoride kazananları seçmeden önce 4 bin 315 fotoğrafçının 74 bin 470 fotoğrafına baktı.
Fotoğraf: Evelyn Hockstein /The Washington Post/World Press Photo 2021
“Yılın Dünya Basın Fotoğrafı Hikayesi” ödülü Getty Reportage için çalışan İtalyan belgesel fotoğrafçısı Antonio Faccilongo'ya verildi. Faccionga, bir aile yetiştirme umuduyla İsrail hapishanelerindeki gözaltı tesislerinden kaçan Filistinli tutukluları fotoğrafladı.
Fotoğraf: Antonio Faccilongo/World Press Photo 2021