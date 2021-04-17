Fransa Ligue 1'de Lille, PSG ile girdiği şampiyonluk yarışında yara aldı. Lille, Zeki Çelik'in asist yaptığı maçta sahasında Montpellier ile 1-1 berabere kaldı.

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Ligue 1'in 33. hafta maçında Lille, sahasında Montpellier ile 1-1 berabere kaldı. PSG'yi iki hafta önce deplasmanda 1-0 yenerek büyük bir avantaj elde eden Lille, bu hafta Montpellier karşısında 2 puan bıraktı.

Montpellier, 21. dakikada Andy Delort ile 1-0 öne geçti. Lille'in cevabı 85. dakikada Zeki Çelik'in asistiyle Luiz Araujo ile geldi. Karşılaşma 1-1 sona ererken, Lille'de milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz maça 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise 77. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Lille, puanını 70 yaparak liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik olan PSG'nin ise 66 puanı bulunuyor.