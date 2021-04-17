Trabzonspor sağbek mevkii için uzun zamandır görüşme halinde olduğu Youssouf Sabaly’nin yüksek rakamlar talep etmesi nedeniyle alternatif arayışına girdiği Roma’nın sağbek oyuncusu Bruno Peres ile prensip anlaşmasına vardı.

Abone ol

Trabzonspor'da transfer çalışmalarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Uzun zamandır görüşme halinde olunan Senegalli sağ bek Youssouf Sabaly ile fiyat konusunda yaşanan anlaşmazlıkların giderilmemesi üzerine gündeme gelen Brezilyalı sağ bek oyuncusu Bruno Peres ile görüşmeler daha hızlı ilerledi.

Sabaly gibi Bruno Peres'in de kulübü Roma ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını avantaj olarak gören bordo-mavili kulüp oyuncuya reddedemeyeceği bir teklif yaptı.

1 milyon 800 bin Euro ve 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti

Sabah'ın haberine göre; 31 yaşındaki tecrübeli Brezilyalı sağ bek Bruno Peres de ailesiyle birlikte yaptığı değerlendirmede Trabzonspor'un Sabaly'ye de yaptığı imza parası ve tüm ücretler içerisinde olmak üzere 1 milyon 800 bin Euro ve 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Peres'in menajerinin görüşmelerin çok hızlı ilerlemesi üzerine İstanbul'a geldiği ve transferi burada sonuçlandırdığı öğrenildi.

İki hafta Avrupa'da kaldı

Bu arada Trabzonspor kulübü tarafından transferi sonuçlandırması için yetki verilen menajer ise Avrupa'da bulunduğu için İtalya'da iki hafta boyunca bu transfer için çabaladı.