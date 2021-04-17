BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 460,38
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

DEAŞ’ın sözde dış güvenlik sorumlusu Adana’da tutuklandı

İhlas Haber Ajansı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2’si tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin Musul’da terör örgütünde dış güvenlikten sorumlu emiri olduğu ve Türkiye, Suriye ile Avrupa’daki DEAŞ’lı örgüt liderleriyle irtibatları sağladığı öne sürüldü.

Abone ol

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışma başlattı.

Yapılan bu çalışmalarda, polis Suriye ve Irak’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde savaşçı, güvenlik/infazcı, İstihbaratçı, sözde emir şeklinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen zanlıların Adana’ya geldiği belirlendi. Polis çalışmayı derinleştirdiğinde 3’ü Suriye 4’ü ise Irak vatandaşı olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti amacıyla 13 Nisan günü şafak vakti 300 polisle 10 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında özel harekat polisi koçbaşıyla kapıları kırarak evlere girip 7 zanlıyı da gözaltına aldı.

“DEAŞ’ın hem sözde emiri hem de dış güvenlik sorumlusu çıktı”
Polis, yaptığı sorgulamadı Yusuf Abdulkerim Yusuf Neccar (33) isimli şahsın Irak’ın Telefer şehrinde istihbarat polisi olarak görev yaparken şehri DEAŞ işgal edince terör örgütünün saflarına geçip sözde Musul emiri olduğu, terör örgütünün dış güvenlik sorumlularından biri olduğu ortaya çıktı. Ayrıca zanlının, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye, Suriye ve Avrupa’daki liderleri ile irtibatlı olduğu da belirlendi.

İki isim tutuklandı
Yezen El Selami (24) isimli zanlının ise terör örgütü içinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirledi. 7 zanlı, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Yezen El Selami ve Yusuf Abdulkerim Yusuf Neccar mahkemece tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla 4’ü ise savcılıktan serbest kaldı. Serbest kalan zanlılar sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim seçim için kararını verdi! Galatasaray'dan istifa edecek mi?
Fuat Oktay'dan KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına ilişkin kararına tepki
Bu yıl Hac'ca gideceklerde aranan şartlar neler? Diyanet Başkanı Ali Erbaş açıkladı
Zeki Çelik'in asisti yeterli olmadı! Lille sahasında fırsat tepti
Erol Bulut için sürpriz iddia! Yeni adresini duyurdular
Hikmet Karaman: Siz 1-0'ı tutun, sonrasını bana bırakın dedim
Alman ordusu Rusya'ya karşı tatbikata başladı!
7 isimden Mustafa Cengiz'e istifa çağrısı: Görevi bırak başkan
Hüseyin Mesut Alver oyunu böyle çöktü! Telsiz kodlu eskortlu dolandırıcı
Fatih Mert: Beşiktaş’tan bir puan almak mutluluk verici
Yorumlar