DEAŞ’ın sözde dış güvenlik sorumlusu Adana’da tutuklandı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2’si tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin Musul’da terör örgütünde dış güvenlikten sorumlu emiri olduğu ve Türkiye, Suriye ile Avrupa’daki DEAŞ’lı örgüt liderleriyle irtibatları sağladığı öne sürüldü.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışma başlattı.

Yapılan bu çalışmalarda, polis Suriye ve Irak’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde savaşçı, güvenlik/infazcı, İstihbaratçı, sözde emir şeklinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen zanlıların Adana’ya geldiği belirlendi. Polis çalışmayı derinleştirdiğinde 3’ü Suriye 4’ü ise Irak vatandaşı olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti amacıyla 13 Nisan günü şafak vakti 300 polisle 10 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında özel harekat polisi koçbaşıyla kapıları kırarak evlere girip 7 zanlıyı da gözaltına aldı.

“DEAŞ’ın hem sözde emiri hem de dış güvenlik sorumlusu çıktı”

Polis, yaptığı sorgulamadı Yusuf Abdulkerim Yusuf Neccar (33) isimli şahsın Irak’ın Telefer şehrinde istihbarat polisi olarak görev yaparken şehri DEAŞ işgal edince terör örgütünün saflarına geçip sözde Musul emiri olduğu, terör örgütünün dış güvenlik sorumlularından biri olduğu ortaya çıktı. Ayrıca zanlının, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye, Suriye ve Avrupa’daki liderleri ile irtibatlı olduğu da belirlendi.



İki isim tutuklandı

Yezen El Selami (24) isimli zanlının ise terör örgütü içinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirledi. 7 zanlı, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Yezen El Selami ve Yusuf Abdulkerim Yusuf Neccar mahkemece tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla 4’ü ise savcılıktan serbest kaldı. Serbest kalan zanlılar sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.