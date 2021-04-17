Yarın akşam deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'ye Valencia'dan kötü haber geldi. Emre Belözoğlu'nun Başakşehir maçında Papis Cisse'ye görev vermesi bekleniyor.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Lider Beşiktaş'ın dün akşam Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kalmasından sonra aradaki puan farkını indirmek için ümitlenen Fenerbahçe'de mutlak hedef 3 puan.

Emre Belözoğlu yönetiminde 3 maça çıkan ve 2 galibiyetin yanı sıra 1 beraberlik alan Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül’den sonra Valencia’dan da kötü haber geldi.

Cisse tek forvet

Kasık bölgesinde ödem oluşan Ekvadorlu yıldızın yoğun tedaviye rağmen Başakşehir maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Emre Belözoğlu’nun Valencia’nın yokluğunda Cisse’yi kullanacağı, Samatta ile Thiam’ın yedek soyunacağı belirtiliyor.

Gustavo 11'e dönüyor

Öte yandan Emre Belözoğlu son antrenmanlarda Gustavo’ya as takımda şans veriyor. Gaziantep maçında yedek soyunan sambacının Başakşehir karşısında ilk 11’deki yerine dönmesi bekleniyor. Bu durumda Ozan yedek soyunacak.