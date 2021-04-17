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AK Partili Bülent Turan'dan '128 milyar dolar' yorumu Neden bugün

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Eğer dedikleri gibi Merkez Bankası'nda böyle bir kayıp varsa neden bunu dün değil de bugün söylemeye başladılar?" diye sordu.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te basın mensuplarıyla bir araya geldi. Turan, Merkez Bankası'ndaki rezerv tartışması ile ilgili, "Merkez Bankası yönetimi hak etmiyor. Merkez Bankası, devletin bankası. Bu kadar ağızlarına sakız yapmalarını doğru bulmuyorum. Buna ilişkin açıklamalar yapıldı. Tekrar arzu ediyorlarsa randevu alsınlar, Merkez Bankasına gitsinler, izah edilsin." dedi. 

Bülent Turan, Merkez Bankası'nda 128 milyar dolar rezervin eridiği yönünde muhalefet partilerinin eleştirilerine cevap verdi.

Neden dün değil bugün? 
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Muhalefetin yalandan, iftiradan başka bir siyaset yapmadığını görüyoruz. Eğer dedikleri gibi Merkez Bankası'nda böyle bir kayıp varsa neden bunu bir anda 3 parti beraber kullanmaya başladı? Neden bunu dün değil de bugün söylemeye başladılar? Sorunun cevabı şimdiye kadar çok defa net olarak verildi. Siyasette ne seviye ne de nezaket bıraktılar. Tartışmalar, eylemler, afişler bunun göstergesi. Dün Menderes'e 'Yurt dışına 12 uçak dolusu altın kaçırıyor.' diyen anlayışın aynısı bugün bize bu ithamlarda bulunuyor. Ortada belge, bilgi yok. Sadece ajans çalışması şeklinde ortaya koyulan bir iddia var. Bu iddia dün yokken bir anda üç parti aynı anda söylüyorsa bu, başka bir hesabın, başka bir 'Başlayın' talimatının gereğidir." diye konuştu. 

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