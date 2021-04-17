SAMSUN'da Gönül A. (41), husumetli olduğu H.A. (48) ve akrabası C.A.’yı (20) tabancayla bacaklarından vurdu. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, Gönül A. ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla oğlu ve eşi gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen Gönül A. ile H.A. ve onun akrabası C.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gönül A., tabancayla H.A. ve C.A. adlı erkekleri bacaklarından vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltına alındı

Yakalanan Gönül A. ile kendisine yardım ettiği öne sürülen eşi ve oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.