BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 460,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Samsun'da husumetli olduğu 2 erkeği bacaklarından vuran kadın gözaltında

SAMSUN'da Gönül A. (41), husumetli olduğu H.A. (48) ve akrabası C.A.’yı (20) tabancayla bacaklarından vurdu. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, Gönül A. ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla oğlu ve eşi gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen Gönül A. ile H.A. ve onun akrabası C.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gönül A., tabancayla H.A. ve C.A. adlı erkekleri bacaklarından vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltına alındı

Yakalanan Gönül A. ile kendisine yardım ettiği öne sürülen eşi ve oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Neymar PSG ile sözleşme yeniledi! İşte kazanacağı çılgın rakam
Fenerbahçe'ye Valencia şoku! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni golcüsü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert çıktı: İptal ederim acımam da
THY Teknik A.Ş Genel Müdürü Ahmet Karaman korona nedeniyle vefat etti
Sağlık Bakanlığı: Sigara kullananlarda Covid-19'a yakalanma riski daha yüksek
Bilim kurulu üyesi Prof. Necmi İlhan açıkladı 4 kat azaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ölüm yıl dönümünde Turgut Özal mesajı
Ahmet Hakan'dan tahliye edilen Ahmet Altan için olay sözler! Müebbet gerekir
DEAŞ’ın sözde dış güvenlik sorumlusu Adana’da tutuklandı
Fatih Terim seçim için kararını verdi! Galatasaray'dan istifa edecek mi?
Yorumlar