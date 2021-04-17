Neymar PSG ile sözleşme yeniledi! İşte kazanacağı çılgın rakam

Neymar, Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Neymar, yıllık 30 milyon Euro kazanacağı yeni sözleşmeyi imzaladı.

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Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Bayern Munih'i eleyerek yoluna yarı finalde devam edecek olan Paris Saint-Germain, Bayern karşısında oynadığı futbolla turu getiren isimlerden birisi olan Neymar ile yeni sözleşme imzalıyor.

2017 yılında 222.00 milyon euroya varan bonservis bedeliyle Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar'ın şu an var olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.

Bu sezon sakatlıkları nedeniyle birçok maçı kaçıran Neymar, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Bayern Munih eşleşmesinde, takımıyla birlikte sahadaki yerini almıştı.

Eşleşmenin iki maçında da oldukça iyi bir ortaya koyan süper yıldız, Mbappe ile birlikte takımına turu getiren isimlerin başında geldi. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı isteyen PSG'de, sözleşmesi soru işareti olan Neymar'a güvence veriliyor.

İtalyan gazetici Nicolo Schira'nın haberine göre, sözleşmesini 2026'ya kadar uzatacak olan Neymar, PSG'den yıllık 30 milyon euro kazanacak. Spor dünyasının en çok kazanan isimleri arasında yer alacak olan Neymar'ın, bu sözleşmeyi imzaladığı da gelen haberler arasında.

Paris Saint-Germain formasıyla geçirdiği 4 sezonda 107 maça çıkan Neymar, 83 gole imza attı. Neymar, bu maçlarda 49 asist yapmayı başardı.