BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 460,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

İstanbul İl Jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine korona virüs denetimi

İhlas Haber Ajansı

İstanbul İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Denetim esnasında yolcuların HES kodları ve seyahat belgeleri kontrol edilirken bir yandan da jandarma ekipleri tarafından hijyen setleri dağıtıldı.

Abone ol

İstanbul İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler 3. Köprü bağlantı yollarında yolcu otobüslerine yönelik korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler esnasında yolcuların ve otobüs ekibinin HES kodu ve seyahat izin belgeleri incelendi. Otobüs içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi. Ekipler otobüste bulunan yolculara sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yolculuklarını tamamlar tamamlamaz evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Hijyen seti dağıtıldı
Uygulama noktalarına giren yolcu otobüslerine bir yandan denetimler yapılırken bir yandan ise yolculara içerisinde maske, dezenfektanlı ıslak mendil ve anti bakteriyel jel bulunan hijyen setleri dağıtıldı. Hijyen setlerinin dağıtılması ve kontrollerin yapılmasının ardından otobüsler seyahatlerine devam etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Karagümrük'ten Frank Ribery bombası
Anayasa Mahkemesi'nden 3 parti hakkında suç duyurusu kararı!
VakıfBank'ta sıradaki hedef Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
Samsun'da husumetli olduğu 2 erkeği bacaklarından vuran kadın gözaltında
Fenerbahçe'ye Valencia şoku! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni golcüsü
AK Partili Bülent Turan'dan '128 milyar dolar' yorumu Neden bugün
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert çıktı: İptal ederim acımam da
THY Teknik A.Ş Genel Müdürü Ahmet Karaman korona nedeniyle vefat etti
Rus istihbarat servisi Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosunu gözaltına aldı
Sağlık Bakanlığı: Sigara kullananlarda Covid-19'a yakalanma riski daha yüksek
Yorumlar