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Anayasa Mahkemesi'nden 3 parti hakkında suç duyurusu kararı!

Anayasa Mahkemesi, AS Parti, Ülkem Partisi ile Türk ve Dünya Birliği Partisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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Anayasa Mahkemesi, AS Parti, Ülkem Partisi ile Türk ve Dünya Birliği Partisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, AS Parti, Ülkem Partisi ile Türk ve Dünya Birliği Partisi hakkında mali denetimlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Yüksek Mahkemenin AS Parti, Ülkem Partisi ile Türk ve Dünya Birliği Partisinin 2019'a ait mali denetimlerine ilişkin kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İncelemede söz konusu partilerin, Mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulmasının inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu değerlendirildi.

Bu nedenlerle söz konusu partiler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 111'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Anayasa Mahkemesi, ayrıca 3 partinin kesin hesaplarının denetimi gerçekleştirilemediğinden ilgili yıla ait hesaplarının da kabul edilmesinin mümkün olmadığına hükmetti.

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