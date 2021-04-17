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TESK Başkanı Palandöken: "Nakdi ücret desteğine diğer meslekler de eklenmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nakdi ücret desteğine bir yıldır iş yapamayan sektörlerin ve çalışanların da eklenmesi gerektiğini söyledi.

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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yiyecek-içecek sektörünün yanı sıra İçişleri Bakanlığı’nın son yayınlanan genelgesi ile faaliyetlerine ara verilen mesleklerin nakdi ücret kapsamına alındığını belirterek, okul servis araçlarını, kantinler, kırtasiyeciler, halk otobüsü-dolmuşlar ve çalışanlarının da nakdi ücret desteği kapsamına alınması gerektiğini açıkladı.

“Nakdi ücret desteğinin kapsamına diğer meslekler de eklenmeli”

Palandöken, “TBMM’de görüşmeleri devam eden torba kanun düzenlenmesiyle, Ramazan ayında faaliyetleri sınırlandırılan yiyecek-içecek sektörü için getirilen nakdi ücret desteğinin kapsamının genişletilmesi ele alınıyor. Bu kapsamda da İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelge ile halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi iş yerlerinin de nakdi ücret desteğinden faydalandırılması söz konusu. Ancak 415 meslek kolunun tamamı pandemiden olumsuz etkilendiği için nakdi ücret desteğinin kapsamına diğer meslekler de eklenmeli. Bir yıldır iş yapamayan okul servis araçları, kantinler, kırtasiyeciler ve yanı sıra halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da nakdi ücret desteği kapsamına alınmalı. Öte yandan 31 Mart’ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği yeniden hayata geçirilmeli ve pandemi sona erinceye kadar sürdürülmeli” ifadelerine yer verdi.

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