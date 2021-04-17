Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü ağırladığı maçı sakatlanarak tamamlayamadı. Oğuzhan Özyakup, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Süper Lig'in 35. haftasında dün MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Beşiktaş'ta, sakatlanarak mücadelenin 17. dakikasında oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'un sağlık durumu hakkında kulüpten açıklama yapıldı. Oğuzhan Özyakup, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Siyah-beyazlı kulüpten deneyimli orta sahanın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada alt baldırında ağrı hissetmesi nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."