CEZAYİR'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, Türk yetkililere ve işadamlarına flaş bir çağrıda bulundu.

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Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, Cezayir'in sunduğu ticari imkanlara dikkati çekerek, Türk iş adamlarına yatırım çağrısında bulundu.

Adcabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayir ve Türkiye arasındaki ilişkilerin 16. yüzyılda başladığını söyledi.

Ülke olarak 1962 yılına kadar özgürlük ve bağımsızlık için çok büyük bedeller ödediklerini ve 1,5 milyon şehit verdiklerini belirten Adcabi, Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasından sonra yeniden Türkiye ile ikili ilişkilere devam ettiklerini dile getirdi.

Adcabi, "Cezayir ve Türkiye ikili ilişkileri şu anda mükemmel. Bunun daha güçlü olması için ziyaretler yapıyoruz. Fırsatlar büyük, irademiz de büyük. İnşallah ilerde çok daha faydalı ve sağlam bir şekilde beraber büyük işler yapacağız. Beraber çalışalım, beraber başarılı olalım." dedi.

Cezayir'in çok stratejik bir noktada olduğuna işaret eden Adcabi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuzeyde Avrupa, güneyde Afrika, doğuda Asya var. Her çeşit kaynaklarımız var. Hem doğal hem insani kaynaklarımız var. Afrika'da 54 ülke var. Bunun yanında 22 Arap ülkesi, bir de Avrupa Birliği ile anlaşmamız var. Burada da 27 ülke var. Eğer Cezayir'de üretim yaparsanız yaklaşık 100 ülkeye gümrüksüz mal gönderebilirsiniz. İster Afrika ister Avrupa ister Arap memleketlere Cezayir, Türkiye'nin kapısı olabilir. Çünkü Cezayir yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açtı. Siyasi, ekonomik ve uluslararası anlamda yeni bir sayfa açtık. Çeşitli reformlarımız var. Büyük problemler yaşadıktan sonra Allah'a şükür Cezayir, yeniden büyük, önemli ve güçlü bir ülke olacak."

"İş adamlarını davet ediyoruz"

Türk iş adamlarını Cezayir'de daha fazla görmeyi arzu ettiklerini dile getiren Adcabi, "Cezayir Türkiye'nin ikinci ticari ortağı. Aynı zamanda Türkiye, Cezayir'de birinci yatırımcı. Ama yeni fırsatlar var. Ben gelecek için çok optimistim. İş adamlarını davet ediyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Adcabi, Libya'daki gelişmelere değinerek, barışçıl ve siyasi çözümden yana olduklarını vurguladı.

Adcabi, "Komşu olarak kardeş ülkeye, kardeş halka her çeşit desteği vermeye hazırız. İnşallah ilerde bu çok önemli bölge, gelişmiş ve istikrarlı bir şekilde yaşayacak." ifadelerini kullandı.