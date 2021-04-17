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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür çiçeği

Platform temsilcileri, basın kartı ve sigortası bulunmayan gazetecilerin de aşı önceliği grubuna alınmasını rica etti. Haberciler Platformu temsilcileri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da dün cuma namazı sonrası çiçekle teşekkür etti.

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Sahada aktif çalışan muhabir, kameraman ve foto muhabirlerinin kurduğu Haberciler Platformu, gazetecilere verilen aşı önceliği için Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Platform temsilcileri, basın kartı ve sigortası bulunmayan gazetecilerin de aşı önceliği grubuna alınmasını rica etti. Haberciler Platformu temsilcileri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da dün cuma namazı sonrası çiçekle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Ne tatlı bir sürpriz ya. Çok teşekkür ediyoruz. Tabi bizde bunun karşılığını vermemiz lazım. Biz onu hallederiz" dedi.

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