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Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı

Hakkari’de görevi sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın cenazesi gözyaşları arasında defnedildi. Şehidin 9 yaşındaki kızı da annesini teselli edip babasının şapkasını taktı.

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Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın (35) 12 Nisan’da Şemdinli Tekeli Hudut Tabur’unun şebeke suyu hattında oluşan arızayı gidermeye müteakip dönerken dere üzerinde kurulu köprüden düşmesi sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Günaydın kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit için dün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Törenin ardından Günaydın’ın Türk bayrağına sarılı tabutu Adana’ya gönderildi. Merkez Cami’nde helallik alınmasından sonra kılınan namazın ardından şehidin cenazesi Asri Mezarlığı’na defnedildi.



Gözyaşları sel oldu
Cenaze törenine Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Emniyet Müdürü Doğan Yüce, milletvekilleri, protokol üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. Bu sırada şehidin eşi Serap, kızı Elçin, annesi Sultan ile kardeşi Tuba gözyaşları döktü.

Yürek burkan kare
Şehidin babası Mehmet Günaydın'ın ise ayakta zor durduğu görüldü. Şehidin 9 yaşındaki kızı Elçin ise ağlayan annesine sarılıp onu teselli etti ve hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı.

Ramazan ayı detayı
Öte yandan şehidin Ramazan ayında dünyaya geldiği ve yine bir Ramazan ayında şehadete ulaştığı öğrenildi.

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