BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 460,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Karabük'te işçi emeklisi istenen ücreti fazla buldu sistemi kurdu 3 aydır fatura ödemiyor

İhlas Haber Ajansı

Karabük’te, işçi emeklisi Mehmet Emin Arslan(59), 2 katlı evine 50 metre mesafede bulunan yüksek gerilim hattından elektrik çekilmesi için istenen ücreti yüksek bulunca çareyi güneş enerjisi panellerinde buldu. Arslan, çatısına kurdurduğu güneş panelleri ile 3 aydır fatura ödemiyor.

Abone ol

Arslan, 3 ay önce evinin çatısına kurdurduğu 12 adet güneş paneli ile kendi elektriğini üretiyor.

Evinde kullandığı elektriğin tamamını güneş panelleri ile karşılayan Arslan, “Benim gibi bağ evi yaptırmak isteyenler hiç uğraşmasınlar panellerini koydurup rahat etsin. İlk etapta ücret ödersin sonra rahat rahat yatarsın. Fatura ödeme telaşın olmaz. Çok memnun olursun. Lambalarını led ampul kullanacaksın. Evinde nasıl tasarruf ediyorsan bunda da öyle tasarruf edeceksin. Ne kadar tasarruf edersen akülerinde stok o kadar fazla olur ve rahat edersin" dedi.

Komşularına da evlerine güneş enerjisi paneli koydurmaları tavsiyesinde bulunan Arslan, “Rahat edelim. Bu derenin içerisinde ne kadar çok ışık yanarsa hırsızlık olayı da olmaz, hiçbir şey olmaz. Teknolojiden yararlanacaksın. Kaçınmasınlar, çekinmesinler. Belki ilk etapta parayı toplu verirsin ama faturayı ödeyemedim, elektriğim kesilecek diye bir sıkıntın olmaz’’ diye konuştu.
Arslan, konuşmasının sonunda maddi durumu el verdiği takdirde panel ve akü sayısını yükseltmeyi düşündüğünü belirtti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Annesinin ölüm haberine inanmadı 2 gün sonra evine gidince şok geçirip apartmanı birbirine kattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Vali Yavuz Selim Köşger: İzmir'de vaka sayılarında düşüş yok
Twitter'dan Türkiye'deki kullanıcıları da ilgilendiren erişim açıklaması
Beşiktaş'a Aboubakar'dan sevindirici haber
Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında
Mandzukic hibe etti Milan hayır kurumlarına bağışlayacak
Fransa, Almanya ve İngiltere’den İran’a yönelik ortak bildiri: Tehlikeli bir adım
Cezayir'den Türkiye'ye davet: Biz buna hazırız
Ziya Selçuk: Her öğrencimize, devletimizin imkanlarını seferber ettik
Ankara'da koronavirüsü yenen kadının yoğun bakımdan çıkarken ilk sözü bu oldu
Yorumlar