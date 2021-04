Fenerbahçe'den ayrılarak Stuttgart'a imza atan Ömer Faruk Beyaz, transfer sürecini ve kariyer planlamasını anlattı.

Bundesliga takımlarından Stuttgart, gelecek sezon için Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Alman ekibinin 17 yaşındaki yeni üyesi, GazeteFutbol'a verdiği röportajda Stuttgart'a taşınmasının nedenleri ve uzun vadeli kariyer planlarından bahsetti.

Ocak ayından bu yana birçok kulüple görüştüğünü belirten Ömer Faruk, Stuttgart seçimindeki en büyük nedenin kulübün Bundesliga'daki en genç takıma sahip olması olduğunu söyledi.

"Stuttgart'ta kendimi kanıtlayabilirim, iyi geliştirebilirim ve kariyerimi ilerletebilirim. Bu nedenle kararımdan çok eminim ve memnunum."

Bundesliga'nın dünyanın en iyi liglerinden biri olduğunun altını çizen genç futbolcu, "Uzun süredir Bundesliga'yı takip ediyorum. Hatta diğer Avrupa liglerine kıyasla en çok Bundesliga'yı sevdiğimi söyleyebilirim." dedi.

''Almanca dersleri almaya başladım''

"Henüz Stuttgart şehrini gezme zevkini yaşayamadım. İstanbul ile kıyaslarsak, kariyerimi daha küçük ve sakin bir şehirde sürdürmemin uygun olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede futboluma, kariyerime ve işime daha iyi konsantre olabilirim. Hala genç bir oyuncuyum, 2-3 hafta önce Almanca dersleri almaya başladım. Öncelikle iletişim kurmalıyım. Her gün çalışmalarımı da sürdürüyorum."

''Amacım bir gün Ballon d'Or kazanmak''

Uzun vadeli kariyer planlamasını anlatan Ömer Faruk şunları söyledi; "Stuttgart'ta kendimi kanıtlamak ve başarılı olmak istiyorum. La Liga ve Premier Lig de dikkat çekici ligler. Şu anda odak noktam Stuttgart ve Bundesliga. Amacım bir gün Ballon d'Or kazanmak. En başından bu yana hedefim buydu ve bunun için mücadele veriyorum."

Alex ve Emre Belözoğlu

"Futbol oynamaya başladığımda oyun tarzımı Lionel Messi ile kıyasalardım ancak zamanla kendi oyun tarzımı geliştirmek benim için önemli hale geldi. Elbette Messi ve Cristiano Ronaldo'yu çok seviyorum. Belirli bir rol modelim yok. Her iyi oyuncunun kendine özgü güçlü yanları vardır. Bu yüzden herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.

Türkiye'de bu noktada Alex de Souza'dan bahsedebilirim. Gördüğüm en iyi oyunculardan biriydi. Zihniyetiyle, tecrübesiyle ve oyun anlayışıyla Emre Belözoğlu da benim için çok çok harika bir oyuncu. Kendini her zaman ve her yerde kanıtlamış ve her zaman karakter göstermiştir. Kişisel olarak ondan çok şey öğrendim."

Stuttgart'ın sportif direktörü Sven Mislintat, Fenerbahçe ve Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takım'da forma giyen Ömer Faruk Beyaz'ın büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Ömer, olağanüstü bir yetenek ve kendi yaş grubunda Avrupa'da en beğenilen oyuncular arasında." yorumunu yaptı.