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Hayatını kaybeden İngiltere prensi Philip'in babası Afyonkarahisar'da türbeye çizmeleriyle girmiş

Demirören Haber Ajansı

Yerel tarih araştırmacısı, Sultan Divani Mevlevihanesi Müzesi Müdürü ve alan kılavuzu Hasan Özpınar, hayatını kaybeden İngiltere Prensi Philip Mountbatten'ın babası Yunan Prensi Andrew'in 100 yıl önce Yunan komutanı olarak geldiği Afyonkarahisar'da, Sultan Divani Hazretleri'nin türbesini ziyaretinde çekilen bir fotoğrafın arşivinde yer aldığını söyledi.

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Afyonkarahisar'da yerel tarih araştırmacısı, Sultan Divani Mevlevihanesi Müzesi Müdürü, Kocatepe ve Dumlupınar alan kılavuzu Hasan Özpınar, vefat eden İngiltere Prensi Philip Mountbatten'in babası Yunan Prensi Andrew'in, 100 yıl önce Afyonkarahisar'daki Sultan Divani Hazretleri'nin türbesine ziyaretinde çekilen bir fotoğrafın arşivinde bulunduğunu söyledi.

Fotoğrafın Türk ulusu ve değerleri açısından acı verici olarak nitelendiren Hasan Özpınar, Prens Andrew'in Yunan işgal yıllarında Afyonkarahisar'a Yunan komutanı olarak geldiğini ve Sultan Divani'nin huzuruna çizmeleriyle çıktığını anlattı.

Özpınar, "Arşivimizi karıştırırken geçen yıllarda yayınladığımız 'İşgal Günlerinde Afyonkarahisar' kitabında bir fotoğraf gözüme çarptı. Bundan tam 100 yıl önce 1921- 22 yıllarında İngiltere Prensi Philip'in babası o dönemde bir Yunan Ordusu'nda komutan. Afyonkarahisar'a gelmiş ve bugün de önemli bir ziyaret mekanı olan türbeyi ziyaret etmiş. Acı verici bir fotoğraf bu. Türbeye çizmeleriyle giren bir prensi görüyoruz" dedi.

Yakıp yıkma talimatı verdi

Bu fotoğrafın pek çok şeye bedel olduğunu aktaran Hasan Özpınar, "Prens Philip'in babası o dönem ki Prens Andrew Yunan Orduları'nın başında Anadolu işgaline gelenlerden birisi. Anadolu'da pek çok zulüm yaptığını biliyoruz. Hatta bu zulümler pek çok kitaba geçmiş, Genelkurmay Başkanlığımızın yayınladığı Türk İstiklal Harbi adlı kitapta şöyle bir ifade var; Sakarya Savaşı'nın olduğu günlerde esir aldığımız bir Yunan askeri yaptıkları tüm zulümlerin yakıp yıkmaların vesaire her şeyin Prens Andrew'in yani Philip'in babası Andrew tarafından emir verildiğini ifade ediyor. Bu fotoğraf da aslına bakılırsa yalın ve öz olarak Yunan zulmünün açık bir delili" diye konuştu.

Prens Andrew'in pozunun bir benzerinin yine ayrı tarihlerde Bursa'da Orhan Gazi'nin türbesi başında yine bir Yunan komutanı Sofoklis Venizelos'un verdiğini anlatan Hasan Özpınar, "'Kalk ey Orhan Gazi milletini kurtar' şeklinde ifadeleri var" dedi.

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