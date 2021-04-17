Süper Lig'in 35. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda 2-1 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor'u 3-2 yendi. Mavi-Beyazlılar ligde kalma ümitlerini sürdürdü.

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Süper Lig'in 35. haftası son sıralardaki iki takımın gollü düellosuna sahne oldu. Denizli Atatürk Stadyumu'na oynanan karşılaşmayı BB Erzurumspor 3-2 kazandı. Mavi-Beyazlı takımı çalıştıran Yılmaz Vural ilk galibiyetini aldı.

BB Erzurumspor maça golle başlayan taraf oldu. Santra vuruşuyla atak yapan konuk ekipte Obertan ceza sahası gerisinden sert şut çekti. Kaleciden seken topu Emrah Başsan tamamladı ve deplasmanda takımını ilk dakikada 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı BB Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıda ise ev sahibi takım açılışı golle yaptı. Kalecinin önde olduğunu gören Rodallega yaklaşık 40 metreden aşırtma vuruşu yaptı ve 46'da skora denge getirdi.

64'te yeniden Rodallega sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

İkinci yarı oyuna giren Oltan Karallukçu ve Rashani yaptığı işbirliği ile maça eşitliği getirdi. Erzurumspor'un hücumunda Oltan Karakullukçu topu Rashani'ye indirdi ve 80'de maça eşitliği getiren golü kaydetti.

6 dakika sonra Rashani bu kez galibiyet golünü attı. Omolo ile ceza sahasında verkaç yapan Rashani kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti.

Denizlispor 26 puanla son sırada kaldı.

9 maç sonra ligde galip gelen BB Erzurumspor puanını 31 yaptı ve maç fazlasıyla 19. sıraya yüklendi.