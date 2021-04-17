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CHP İstanbul İl Başkanlığı ve ilçe binaları kapatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul İl Başkanlığı ve ilçe binalarını kapatma kararı aldı.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı Sağlık Komisyonu, pandemiyle ilgili bir rapor yayımlamış, alınan tedbirlerin yetersiz olduğunun altının çizilmiş ve raporda 4 haftalık tam kapanma çağrısı yapılmıştı.

Bu çağrı kapsamında CHP İstanbul İl Başkanlığı ve kentteki tüm ilçe binaları için de kapatma kararı alındı.

Açıklamayı CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, Twitter hesabından yaptı.

Yakar, açıklamasında "İl Sağlık Komisyonumuz tarafından hazırlanan rapora göre yaptığımız tam kapanma çağrısı ile birlikte İstanbul’da tedbirlere uygun olarak açık tutulan İl Başkanlığımız ve ilçe binalarımız kapatılmıştır. Sağlıklı günlerde bir araya gelmek ümidiyle.." ifadelerini kullandı.

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