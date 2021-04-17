Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. Bu çağrı üzerine tüm kurullar yarın Türk Telekom Stadyumu’nda toplanacak.

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Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz çok önemli bir karar aldı. Olaylı bir hafta geçiren sarı-kırmızılılarda dün olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yapılmıştı. Bu toplantıda 7 yönetici, başkan Mustafa Cengiz’den görev ve yetkilerinden çekilmesini istemiş ve onursal başkanlık önermişti. Öneri karşısında büyük şok yaşayan Cengiz ise geri adım atmamış, başkanlığa devam edeceğini söylemişti.

Yöneticilerin bu hamlesine karşılık başkan Mustafa Cengiz tüm kurullara haber gönderdi ve olağanüstü toplantı yapılacağını bildirdi. Cengiz’in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler yarın stattaki toplantıya katılacak. Bu toplantıdan çok radikal kararlar çıkması bekleniyor. Bazı yöneticilerden sürpriz istifalar gelebileceği belirtildi.