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Şili CoronaVac aşısının etkinlik oranlarını açıkladı! Sonuçlar yine farklı çıktı

ŞİLİ, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısının hastaneye yatışları önlemede yüzde 85, ölümleri önlemede yüzde 80 etkili. Aşı, semptomatik vakaları önlemede ise yüzde 67 etkilediğini açıkladı.

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Şili hükümeti, Çinli Sinovac şirketinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında geliştirdiği CoronaVac aşısının ilk gerçek etkinlik araştırma sonuçlarını paylaştı. Çalışma, aşının klinik çalışmaların dışında ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada 2 Şubat ve 1 Nisan arasında CoronaVac aşısı olan 10,5 milyon kişi üzerindeki etkinliğini inceledi. Veriler, aşının klinik çalışmalardaki etkinliği ile tutarlılık gösterdi.

Coronavac, hastaneye yatışları önlemede yüzde 85, ölümleri önlemede yüzde 80 etkili. Aşı, semptomatik vakaları önlemede ise yüzde 67 etkinlik gösteriyor.

Her ülke farklı sonuç açıkladı

Türkiye'deki denemelerde aşının, semptomatik vakaları önlemede yüzde 83,5 ağır hastalıkları ve hastaneye yatışları önlemede yüzde 100 etkinliğe sahip olduğu belirtilmişti.

Brezilya'da yapılan araştırmalarda da, aşının, hastaneye yatışları önlemede yüzde 83.7 etkili olduğu açıklanmıştı.

Endonezya ise aşının etkinlik oranını yüzde 65 olarak açıklanmıştı.

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