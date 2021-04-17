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Yunanistan ile İsrail arasında 'uluslararası uçuş eğitim merkezi' anlaşması

Yunanistan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Yunanistan ve İsrail, Mora Yarımadası'nda yer alan Kalamata Havalimanında ‘uluslararası bir uçuş eğitim merkezi kurulması’ için anlaşma imzaladığını belirtti.

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Anlaşma, Yunanistan Savunma Bakanlığı Silahlanma ve Yatırım Genel Müdürü Koramiral Theodoros Lagios ile İsrail Uluslararası Savunma İş Birliği Merkezi Başkanı Tuğgeneral Yair Kulas arasında Atina'da imzalandı. İmza törenine ayrıca Yunanistan'daki İsrail savunma ataşesi Albay Υossi Pinto da katıldı.

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