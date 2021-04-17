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Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Ameliyat olacak

Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır'ın el bileğinde kırık tespit edildiğini ve genç file bekçisinin ameliyat olacağını duyurdu.

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Fenerbahçe'de yarın oynanacak olan Medipol Başakşehir maçı öncesinde Altay Bayındır şoku yaşanıyor. Fenerbahçe, 23 yaşındaki genç kaleci Altay Bayındır'ın antrenmanda el bileğinin kırıldığını ve ameliyat olacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir.''

Kaleyi kim koruyacak?
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle son 3 lig maçında kadroda yer almayan Harun Tekin, dün yapılan idmanda yer aldı. Sarı lacivertlilerde son 3 maçta yedek kaleci olarak 17 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin kadroda yer alıyordu.

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