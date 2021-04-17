Kraliyet ailesi Prens Philip'i son yolculuğuna uğurladı
İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in cenaze töreni tamamlandı. Cenaze töreni programı kapsamında, Prens Philip'in tabutu St. George Şapeli'ndeki kraliyet lahitine indirildi.
İngiltere’de 9 Nisan’da hayatını kaybeden Prens Philip’in tabutu Windsor Kalesi’nden, dizaynına yardım ettiği yeşil arkası açık bir araçla St. George Şapeli’ne taşındı. Tabutun arkasında oğulları Prens Charles, Andrew, Edward ve kızı Prenses Anne ile torunları veliaht Prens William ve Harry, şapele birlikte yürüdü.
Tören kapsamında 1 dakikalık saygı duruşunun şapelde dört şarkıcıdan oluşan küçük bir koro, Prens Philip tarafından seçilen müzik parçalarını seslendirdi. Ardından Philip’in tabutu, St. George Şapeli’nin altında bulunan kraliyet lahitine indirildi.
Başkent Londra'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan kaledeki tören, 14.40'ta (TSİ 16.40) başladı.
Cenaze aracına Prens Phillip'in çocukları Prens Charles, Andrew ve Edward ile Prenses Anne ve Kraliyet ailesinin diğer üyeleri eşlik etti.