İngiltere’de 9 Nisan’da hayatını kaybeden Prens Philip’in tabutu Windsor Kalesi’nden, dizaynına yardım ettiği yeşil arkası açık bir araçla St. George Şapeli’ne taşındı. Tabutun arkasında oğulları Prens Charles, Andrew, Edward ve kızı Prenses Anne ile torunları veliaht Prens William ve Harry, şapele birlikte yürüdü.