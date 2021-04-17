Deniz Seki kaç yaşında aslen nereli hiç evlendi mi?

Söylediği şarkıları ile sevilen şarkıcı Deniz Seki İbo Show'un bu akşamki konuğu olacak. İbo Show'un ilk programına katılan ve detone olduğu iddia edilen Deniz Seki yeni haliyle çok konuşuluyor. 22 kilo veren 50 yaşındaki Deniz Seki 36 bedene kadar düştü.

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İbo Show'un bu akşamki konuklarından biri de duygusal şarkıları ile sevilen isim Deniz Seki olacak. Daha öncede İbo Show'a katılan ve kiloları ile konuşulan Deniz Seki şimdi bambaşka biri oldu ve tam 22 kilo verdi. 50 yaşındaki Deniz Seki bir kez evlilik yaşadı. 1989 yılında Turhan Başaranoğlu ile evlenen Deniz Seki, 1992 yılında boşandı. Peki 22 kilo verip 36 beden olan ve değişimiyle şaşırtan şarkıcı Deniz Seki kimdir?

Geçen yaz 76 kiloya çıkan Deniz Seki soluğu yaşam koçu Şeyda Coşkun’da almıştı. 8 ayda 22 kilo veren Seki, 54 kiloya düşmüştü.

Verdiği kilolardan sonra sadece göğüslerini toplattığını söyleyen Deniz Seki, estetik iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu.

Herkes estetik yaptırdığımı söylüyor. Alakası yok. Bu tamamen Şeyda’nın eseri.

Deniz Seki kimdir:

Deniz Seki, 1 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Antalyalı olduğu için kendini Antalyalı hissetmektedir. İlkokulu Maçka Süheyla Artem, orta ve lise eğitimimi de yatılı olarak Çamlıca kız Lisesi'nde okudu. Okulunu bitirdikten sonra, TRT İstanbul televizyonundaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu olmaya karar verdi. İdealist bir yapıda olan şarkıcı sunuculuk yaparken içindeki müzisyen ruhunun çıkması biraz zaman aldı. Öyle ki, 1993 Yılında Melih Kibar'la tanışması sonucu müzik hayatına başladı.

Tesadüfler sonucu Melih Kibar'la tanışması ile reklam filmlerini seslendirmeye başladı. Daha sonraları Kenan Doğulu, Emel Müftüoğlu, Ege (şarkıcı), Ferda Anıl Yarkın, Zuhal Olcay ve Yaşar Günaçgün gibi şarkıcılara vokalistlik yaparak yoluna devam etti.

Mide ameliyatı nasıl yapılır? İşte mide küçültme ameliyatının riskleri ve zararları...1995 Yılında, kendini iyice şarkı söylemeye hazır hissettiği anda, medeni cesaretini göstererek “POP – SHOW 95” Şarkı yarışmasına katıldı ve kendi yazdığı şarkı sözüyle 1. oldu.



Ve 1997 yılında, uzun çalışmalar sonucunda 1. albümü olan “Hiç Kimse Değilim” müzikseverlerle buluştu. Yaşadığı acı ya da tatlı duygu yoğunlukları, söz ve bestecilik kimliğinin ortaya çıkmasını sağladı.

25 Aralık 1999 tarihinde, söz ve müziklerinin birçoğu kendine ait olan “Anlattım” isimli albümüyle bir kez daha sevenleriyle buluştu.Bu albümü ile başarısını daha da pekiştirdi.

3. Albümü “Şeffaf” Ocak 2002 tarihinde çıktı ve kendinden söz ettirmeyi de başarabildi. Bu albümde sırasıyla “Unutursun” ve “Yakamoz” isimli şarkılara klip çekildi.

4. albümü “Aşkların En Güzeli” Eylül 2003'te çıktı.Bu albümü ile çocukluğunun şarkılarını, günümüz müziğiyle yeni nesillelere taşımak, kaybolmaya yüz tutmuş 70'lerin Türkçe pop müziğinin asla kaybolmayacağını ve kaybolmaması gerektiğini anlatmaya çalıştı.



1999 yılında başrollerini Oktay Kaynarca ve Yalçın Dümer'le paylaştığı ‘Can Dostum' adlı bir filmde oynadı. 2006 yılında “Lipton” markası için kendi yazıp bestelediği “LİptonOHH” parçasını da seslendirdi.

2011 yılında 100'e yakın konser ve program yaptıktan sonra birçok şarkının kendisine ait olduğu “Sözyaşlarım” adlı albümünü yayınladı.

2013 yılında Deniz Seki; Nükhet Duru, Hande Yener, Cengiz Kurtoğlu, Musa Eroğlu, Niran Ünsal, Emre Altuğ, Kutsi, Rafet El Roman ve Kubat gibi müzik dünyasının ünlü yıldızlarının veliahtlarını aradığı ATV’nin yarışması “Veliaht” adlı yarışmada görev aldı.

Deniz Seki ünlü olmadan bir evlilik yapmıştır. 1989 yılında oyuncak fabrikası sahibi olan Turhan Başaranoğlu ile evlendi üç yıl evli kaldıktan sonra boşandı. Müzisyen Hüsnü Şenlendirici ile birlikte oldu. Deniz Seki 2013 yılında turizmci Faruk Salman ile nişanlandı.

Deniz Seki, 2015 yılının Aralık ayında cezasını çekmekte olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde Atv'de oynamakta olan “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde Meryem Çakırbeyli rolünü canlandıran Deniz Çakır'ın koğuş arkadaşı konuk oyuncu olarak oynadı.