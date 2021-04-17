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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın paylaştığı verilere göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.08'de, 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı bölge saat 18.16'da 3.9'luk bir depremle daha sallanmıştı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 29,67 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Aynı bölgede 18.16'da da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

"Olumsuz bir ihbar ulaşmadı"
Yaşanan iki depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.08'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Muğla." dedi.

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