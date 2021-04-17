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Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi iki takımda Covid-19 vakaları

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde 1 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Fenerbahçe ise, teknik kadrodan 1 profesyonelin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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Süper Lig'in 35. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Başakşehir'de koronavirüs şoku yaşanıyor. Turuncu-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 1 oyuncunun hastalığa yakalandığını belirtti.

Başakşehir tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı, oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVİD-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır" denildi.

Fenerbahçe: Tek kadrodan 1 profesyonel pozitif
Fenerbahçe, Başakşehir ile oynanacak maç öncesinde teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır."

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