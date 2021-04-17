Türkiye 17 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 35.608'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 2973'ü semptomatik olmak üzere 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 212 bin 645'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 288 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 52 bin oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 52 bin 184 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi. Toplam test sayısı 43 milyon 467 bin 516'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 240 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

Dünkü vaka sayısı 63 binin üstündeydi

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 289 kişi hayatını kaybederken, 2915'i semptomatik olmak üzere 63 bin 82 yeni vaka tespit edilmişti.