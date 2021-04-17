Fatih Terim: Yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum ama verdiğim söz aklıma geliyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, deplasmanda 3-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından konuştu. Terim, 'bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Unutmasınlar ki ben de insanım' dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta içi yaşananlarla ilgili olarak üstü kapalı şekilde başkan Mustafa Cengiz'i eleştirdi. Mücadeleyle ilgili de konuşan Fatih Terim, "Oyuna iyi başladık. Muslera'ya top değmeden gol yedik. Tek tesellim gol de çok güzeldi. Daha sonrasında iyi reaksiyon gösterdik. Topla iyi oynadık. Gedson ve Feghouli yerleşimleri, arka tarafı manipüle etme şansı verdi. Bu sistem Halil ve Kerem'e de uygundu." dedi.

"Beraber oynayabilen bir Galatasaray vardı"

Maçla ilgili sözlerini sürdüren Terim, "Maç boyunca oyunun kontrolünü kaybetmedik. Zaman zaman önde baskı da yaptık. Bu beni mutlu etti. Orta saha da Taylan iyiydi. Birçok gol pozisyonu da bulduk. Göztepe takımının ilerideki oyuncuları çok kabiliyetliler. Onlara da iyi önlem aldık. Bence 3 puan doğru yer ve zamanda geldi. Ben de, Galatasaray da alışık değildi bu tür sonuçlara. Sezon sonuna kadar daha iyi gideceğimizi düşünüyorum. Beraber oynayabilen bir Galatasaray vardı. Memnunum. oyuncularımı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Onlara söz verdiğim için bir daha yutkunuyorum"

Terim, "Açıkçası bakıyorum, yarı asra yakın hizmet etmişim kulübüme... Bazen oyuncularıma izin verdiğimde evde kendimi cezalandırıyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Geçen hafta 6 aydır görmediğim kızımı gördüm. Çok özlemiştim onu. Galatasaray, ailem ve sevdiklerim. Ben 50 senedir bu üçgenin içindeyim. Böyle baktığımızda, bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Unutmasınlar ki, ben de insanım. Onlara söz verdiğim için bir daha yutkunuyorum." sözlerini söyledi.

Terim'in maçtan önceki ifadeleri:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçının öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunmuştu. Terim, şu sözleri söylemişti: Oyuncularından bir reaksiyon beklediğini dile getiren Fatih Terim, "Hepimiz için kötü bir haftaydı. Puan kayıplarından ötürü hepimiz üzgünüz. Galatasaray böyle durumlarda asla vazgeçmez ve karakter koyar. Tüm başarıların altında bu yatıyordur Galatasaray'da. Matematiksel şansı devam ediyorsa Galatasaray'da ümit var demektir. Böyle bir reaksiyon bekliyorum. Bunu da çok zaman yaptık. Bazı konuları herkes merak ediyor, biliyorum"

"İsmim nereye yazılmışsa yanına Galatasaray yazılmış"

Galatasaray terbiyesine nerede olursa olsun özen gösterdiğini belirten Terim, "'Galatasaray, şampiyonlukları kaybedebilir. Şampiyonluklar gelebilir. Kazanabilir. Kaybedebilir. Bunlar olmuştur. Ancak Galatasaray irtifa kaybedemez. İtibarının zedelenmesine müsade etmez. Galatasaray, kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılmasına o duruma düşmez. Dolayısıyla diyeceğim odur ki, Galatasaray'a kimse kendi adına veya kendi istediği gibi dokunamaz. Bunlar bizim için önemli şeylerdir. Dünyanın her tarafında ismim nereye yazılmışsa yanına Galatasaray yazılmış. Neredeyse kapısından 50 yıl önce girdiğim Galatasaray terbiyesine özen göstermişim"

"Sahada formasını ıslatan futbolculara kimse dokunamaz"

Sahada formasını ıslatan futbolculara kimsenin dokunamayacağını belirten Terim, "Kendimi herhangi bir sıradan antrenör gibi görmüyorum. Milyonlarca Galatasaraylının da böyle görmediğini hissediyorum. 7446 benim sicil numaram. Galatasaray Divan üyesiyim. Aşağı yukarı 50 seneye varan Galatasaray üyesiyim. Harekat halindeki trene yoldan binmedim. Ortasından seyretmeye gittiğim bir film hakkında yorum yapmayalım. Futbolla ilgili yorumlar yapalım. Şu çok önemli. Galatasaray'a da Galatasaray'ın değerlerine de ve sahada formasını ıslatan futbolculara kimse dokunamaz. Kolay kolay da dokunamaz. İnanıyorum ki, aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsade etmez. Benim takımımla ilgili kulübümle ilgili camiamla ilgili düşüncelerimi öğrenmiş oldunuz"