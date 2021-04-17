Bakan Mustafa Varank, VLP temelli yerli Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, insan denemelerine 36 kişinin katıldığı ve TÜBİTAK çatısı altında VLP temelli geliştirilen yerli Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte TÜBİTAK Koronavirüs Türkiye Platformu çatısı altında geliştirilen VLP aşısını, Ankara Onkoloji Hastanesinde gönüllü olarak yaptırdı. Bakan Varank, 21 gün sonra ikinci doz aşıyı olacak.

Aşı sonrası açıklama yapan Bakan Varank şöyle dedi: Ben vatandaşlarımıza sesleniyorum. Aşılama vaktiniz geldiyse, aşıya adaysanız Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı aşıları yaptırın. Yerli aşıda gönüllü olmak istiyorsanız da çekinmeyin. Bu aşının sadece Türkiye'ye değil, tüm insanlığa faydası olsun istiyoruz.

Virüs benzeri parçacıklar teknolojisi çok inovatif bir teknoloji olduğu için yeni mutasyonlar için de dizaynı çok çabuk değiştirebiliyor. Hocamız İngiliz mutasyonu için VLP aşısının ikinci tasarımını yaptılar. İnşallah faz-2'ye geçildiğinde mayıs ayında, İngiliz mutasyonuna karşı olan tasarım faz-2'de denenmiş olacak. Diğer mutasyonlar için de çok çabuk şekilde yeni bir tür geliştirmek mümkün."

Diğer aşılardan farklı uygulama

Türkiye'de uygulanmaya başlanan aşıların aksine VLP aşısı, subkutan enjeksiyonu yöntemiyle koldan kas içine değil, deri altına yapıldı.

VLP tipi aşı nedir? VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar, bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor. TÜBİTAK'ın ürettiği VLP aşısının diğer VLP aşılarından farkı ise şu: Virüsün 4 yapısal proteini de aşı antijeni olarak kullanılıyor. Bu yönüyle dünyada klinik insan denemeleri fazına giren bir aşı adayı bulunmuyor.

İnsan denemelerine 36 kişi katılıyor

ODTÜ’den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi’nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen VLP aşı adayının insan denemeleri, 18 artı 18’lik biri düşük diğeri yüksek doz olmak üzere iki gruba uygulanıyor. Her 2 grubun 6’sı plasebo. Yani, içinde aktif ya da etken bir madde bulunmayan enjeksiyonlardan oluşuyor.

Faz 2’si İngiliz varyantına uygun

Bakan Varank ve TÜBİTAK Başkanı Mandal dışındaki gönüllülerin isimleri gizli tutuluyor. Aşıyı uygulayan sağlık personeli de uygulanan kişideki enjeksiyonun içeriği hakkında bilgi sahibi olamıyor. Gürsel çiftinin inovatif aşı adayının Haziran’da Faz 2’ye, Ağustos’ta da Faz 3’e geçmesi bekleniyor. Yerli VLP aşı adayının Faz 2 çalışması, İngiliz varyantına göre hazırladı.

Dünyada sayılı, Türkiye’de tek

Dünyada sayılı, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisi ile geliştirilen aşı adayı, 30 Mart’ta da DSÖ’nün Covid-19 aşı adayları listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4’üncü aşı adayı oldu.

Üretim üssü Gebze

Bakan Varank, Mayda ve İhsan Gürsel hocaların çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Ocak ayında Nobel İlaç’ın Gebze TÜBİTAK Marmara Teknokent’teki (MARTEK) Biyoteknolojik İlaç Tesisini ziyaret etmişti.