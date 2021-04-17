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Karabük'te Covid-19'a yakalanan çift 2 gün arayla vefat etti

KARABÜK Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Mehmet Nafiz ve eşi Müzeyyen Akel Covid-19 nedeniyle tedavi gördükleri hastanede 2 gün arayla vefat etti.

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Orman İşletme Müdürlüğünde görevli olan Orman Mühendisi Mehmet Nafiz ve eşi Müzeyyen Akel çifti koronavirüs semptomlarının görülmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tahlillerde test sonucu pozitif çıkan çift tedavi altına alındı.

Yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşan Müzeyyen Akel, hayatını kaybetti. Aynı serviste yatan eşi Mehmet Nafiz Akel de eşinin vefatından 2 gün sonra Covid-19'a yenik düştü.

Çiftin art arda ölümleri mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

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